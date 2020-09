“Rampa scuola Grandori, Micci sempre attento e disponibile”

Viterbo - Scrivono i membri della componente genitori del consiglio di istituto dell’istituto comprensivo Carmine

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In riferimento alla polemica accesasi in questi giorni e riferita alla mancata manutenzione della nuova rampa di accesso all’istituto A. Grandori, divampata a seguito della pubblicazione di alcune foto su vari social media e testate giornalistiche desideriamo rivolgere tutta la nostra solidarietà all’assessore Elpidio Micci.

Nel corso del nostro mandato come membri della componente genitori del consiglio di istituto dell’istituto comprensivo Carmine più e più volte abbiamo avuto modo di confrontarci con l’assessore che si è sempre mostrato disponibile, attento e solerte nell’esaminare e risolvere i vari problemi, oramai atavici, che circondano il mondo della scuola.

Abbiamo avuto modo di riscontrare in due anni del nostro mandato, una piena condivisione di intenti con l’uomo e l’amministratore, restando al di fuori di qualsiasi contesto politico al quale come genitori non siamo minimamente interessati.

Nel caso di specie, comprendendo e solidarizzando con le famiglie che hanno giustamente evidenziato la problematica, condividendone pienamente le rimostranze peraltro fatte nostre e sollecitate nella sede istituzionale del consiglio di istituto, esprimiamo ugualmente il nostro sostegno all’assessore Micci al quale auguriamo di proseguire a lungo nell’ottimo lavoro sin qui svolto, con la speranza di poter continuare ad avere un così qualificato e serio interlocutore per il prosieguo del nostro mandato.

I membri della componente genitori del consiglio di istituto dell’istituto comprensivo Carmine

Nuccio Daniele Macrì

Claudia Favetta

Monia Zaccani

Paola Angelosanto

Lietta Granato

Francesca Gerosimi

26 settembre, 2020