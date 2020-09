Referendum costituzionale e Covid, info utili per il voto domiciliare

Viterbo - Per elettori sottoposti a trattamento domiciliare e in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 e Covid-19, informazioni utili in merito al voto di elettori sottoposti a trattamento domiciliare ed elettori in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

Con apposito provvedimento normativo (Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante «Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020» – Disposizioni attuative) si intende assicurare, nelle elezioni del corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche agli elettori positivi a Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, tali elettori sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza (in questo caso Viterbo). A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre 2020 (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

Tali documenti potranno essere inviati alla seguente mail: elettorale@comune.viterbo.it .

Ulteriori chiarimenti al numero 0761 348 603 (ufficio elettorale). Per maggiori info: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/referendum-costituzionale-2020 oppure http://www.prefettura.it/viterbo/ .

Comune di Viterbo

3 settembre, 2020