Referendum, disponibile servizio di trasporto straordinario per disabili

Viterbo - Comune - Le persone che ne hanno necessità possono rivolgersi al settore Servizi Sociali

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Trasporto pubblico per disabili in occasione delle consultazioni referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre, ecco modalità e contatti per richiedere il servizio istituito dal comune di Viterbo.

Si tratta di un servizio di trasporto pubblico straordinario per persone disabili, o anziani ultrasessantacinquenni con temporanea o permanente invalidità, tale da non consentire loro il raggiungimento dei seggi elettorali.

Le persone che necessitano del trasporto possono rivolgersi, per informazioni e prenotazioni, al Settore Servizi Sociali del Comune di Viterbo, via del Ginnasio n.1, ai numeri telefonici 0761/348568 e 0761/348569 con il seguente orario:

Venerdì 18 settembre dalle 14,30 alle 18,30;

Sabato 19 settembre dalle ore 8 alle ore 18;

Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23;

Lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle 15.

10 settembre, 2020