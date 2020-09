Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Il commissario locale Andrea Angeli sulle prossime votazioni sul taglio dei parlamentari in programma per il 20 e il 21 settembre

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Referendum, Forza Italia chiede di votare per il no”. Andrea Angeli, commissario locale di Forza Italia di Montefiascone, sulle prossime votazioni per il taglio dei parlamentari in programma per il 20 e il 21 settembre.

“Forza Italia vota per il no al referendum – spiega Andrea Angeli – per garantire la democrazia e il diritto di rappresentanza. Infatti con la diminuzione dei parlamentari alcune zone d’Italia non verranno rappresentate o, se lo saranno, lo saranno soltanto in minima parte”.

Dietro al “no” al referendum di Forza Italia ci sono anche altre ragioni.

“Con lo slogan del risparmio – continua Andrea Angeli – la democrazia perderà la sua forza. Il risparmio di cinquanta milioni di euro all’anno sarà meno di un caffè per ogni cittadino italiano all’anno. Non sono certamente questi i risparmi fondamentali”.

Infine l’appello del commissario locale di Forza Italia agli elettori.

“Forza Italia di Montefiascone – conclude Andrea Angeli – chiede di andare a votare per il no al referendum”.

Condividi la notizia:











13 settembre, 2020