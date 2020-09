“Referendum sul taglio dei parlamentari, serve più informazione”

Viterbo - Lettera aperta dei consigliere comunale Massimo Erbetti (M5s) ai direttori delle testate giornalistiche in vista dell'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del consigliere Massimo Erbetti (M5s) ai direttori dei giornali sul referendum del 20 e 21 settembre.

– Egregio direttore,

Questa mia per portare alla sua attenzione un fatto alquanto curioso, ad oggi 10 settembre, non è ancora stato affrontato in maniera approfondita da nessuna testata giornalistica, il tema del referendum sul taglio dei parlamentari. A prescindere dalle idee di ciascuno, sarebbe interessante portare a conoscenza dell’opinione pubblica, le regioni del sì e del no.

Credo che ogni cittadino, abbia il diritto di essere informato approfonditamente. Un argomento così importante non può essere lasciato ai soli slogan di una o dell’altra fazione. Non bastano certo poche parole per spiegare su cosa e come il referendum inciderà nelle nostre vite future. Mi auguro che lei possa raccogliere il mio invito a farsi garante superpartes di una una serie di approfondimenti e delle opposte ragioni, magari promuovendo il confronto fra le ragioni del sì e del no.

Sono certo che comprenderà la bontà della mia richiesta, volta ad offrire al cittadino un servizio di informazione libera e imparziale, quale la sua testata è.

La saluto e la ringrazio anticipatamente per avermi dedicato il suo prezioso tempo.

Massimo Erbetti

Consigliere comunale M5s

11 settembre, 2020