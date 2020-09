Refezione scolastica, info utili sul servizio mensa per l’anno scolastico 2020/21

Viterbo - Comune - Da oggi 15 settembre in vendita i buoni all’ufficio turistico

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Refezione scolastica, informazioni utili in merito al servizio mensa per l’anno 2020/2021, all’acquisto dei nuovi buoni mensa e alla convalida di quelli dello scorso anno.

A fornire notizie è l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci, che entra nel dettaglio e spiega: “L’iscrizione per il servizio mensa scolastica, come già comunicato con apposito avviso nel mese di agosto, dovrà essere effettuato tramite il sito del Comune di Viterbo alla sezione → servizi online → iscrizione servizio mensa scolastica anno formativo 2020/2021.

Nei casi in cui l’utente non abbia la possibilità di effettuare in autonomia l’iscrizione online, soprattutto per le persone che non dispongono dei mezzi informatici, sarà possibile richiedere il supporto del competente ufficio comunale, in via Garbini 84/b – piano terra, a disposizione nei giorni 17/09, 24/09, 01/10 e 10/10/2020 dalle ore 10 alle ore 13. Ribadisco, solo ed esclusivamente se l’utente è impossibilitato a effettuare materialmente la procedura. L’assistenza dell’ufficio pubblica istruzione va richiesta previa prenotazione telefonica al n. 0761/348485″. A tal proposito, l’assessore Micci ricorda inoltre che

– è necessario produrre i seguenti documenti in copia: ISEE in corso di validità, documento di identità, codice fiscale del richiedente e dei minori da iscrivere al Servizio Mensa;

– gli utenti dovranno presentarsi già muniti di copia della documentazione richiesta.

In mancanza di quanto richiesto non sarà possibile supportare l’utente nell’inserimento della domanda; l’accesso sarà consentito esclusivamente agli utenti che indossano dispositivi di protezione individuale (mascherina).

In caso di mancata iscrizione non si potranno acquistare i buoni mensa, né utilizzare i buoni dell’anno scolastico precedente che non saranno convalidati.

I genitori degli alunni che usufruiranno della mensa scolastica aventi diritto alla riduzione di tariffa dovranno munirsi in tempi utili della certificazione ISEE in corso di validità, indispensabile a tale scopo. In assenza di certificazione ISEE non saranno applicate riduzioni sulle tariffe vigenti.

ACQUISTO BUONI MENSA

I buoni pasto per l’Anno Scolastico 2020/2021 sono in vendita da oggi 15 settembre presso l’Ufficio Turistico – piazza Martiri d’Ungheria, con i seguenti orari: tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Eventuali ulteriori punti vendita, ovvero variazioni rispetto a quanto sopra indicato, saranno comunicati successivamente.

BUONI PASTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

I buoni pasto dell’anno scolastico 2019/2020 potranno essere utilizzati per l’anno scolastico 2020/2021, previa convalida.

I buoni 2019/2020 potranno essere convalidati, a partire da oggi, presso gli Uffici Comunali in Via Garbini 84/b, piano terra, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 17 e dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31/12/2020. Anche in questo caso l’ufficio pubblica istruzione è a disposizione per fornire un importante servizio agli utenti – ha aggiunto l’assessore Micci -. Sono previsti rimborsi per i buoni pasto non utilizzati solo nel caso che il minore non frequenti più il servizio mensa scolastica. In tale caso si potrà fare richiesta con apposito modulo, allegato all’avviso, entro e non oltre il 31/12/2020.

La versione integrale dell’avviso e consultabile sul sito istituzionale sezione settori e uffici > settore III – Pubblica istruzione > avvisi pubblici.

Per ulteriori informazioni:

Comune di Viterbo

