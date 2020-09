Riapertura delle scuole, a via dei Cordari scatta il divieto di transito

Orte - La misura in vigore negli orari d'entrata e uscita degli alunni - Previsti dieci stalli liberi nel parcheggio di San Pio per accompagnare i bambini all'ingresso

Orte – (a.c.) – Riapertura delle scuole, nel centro storico di Orte scatta il divieto di transito a via dei Cordari negli orari d’ingresso e uscita degli studenti.

L’ordinanza, firmata dal capo della polizia locale Simonpietro Cusi, prevede che dal 28 settembre al 2 ottobre sia interdetto il traffico dei veicoli a motore sulla strada che dà accesso alla scuola elementare Don Pacifico Arcangeli dalle 7,45 fino alle 9,30 e dalle 12,30 fino alle ore 14.

Deroga consentita solo a “residenti, scuolabus, veicoli al servizio di persone munite di contrassegno invalidi, auto di servizio delle forze dell’ordine e polizia locale e mezzi di soccorso”.

Per consentire di accompagnare i bambini all’ingresso della scuola, è stato introdotto un divieto di sosta orario per dieci stalli al parcheggio San Pio di via Pubblica passeggiata dalle 7,30 alle 8,30.

25 settembre, 2020