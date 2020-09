Riapertura scuole, nella Tuscia regna l’incertezza

Il giornale di mezzanotte - Cronaca - Ieri sondaggio del prefetto Bruno tra i sindaci, in diversi comuni la situazione è ancora da definire

di Alessandro Castellani

Viterbo – Regna l’incertezza sulla riapertura delle scuole nella Tuscia. Se una parte dei comuni sembra orientata a confermare la data del 14 settembre indicata dal ministero dell’Istruzione, in altre città, sulla scia di quanto già stabilito mercoledì a Tarquinia e delle dichiarazioni dei presidi e del sindaco di Viterbo Giovanni Arena, prende corpo l’ipotesi del posticipo del rientro in classe.

Ieri mattina il prefetto Giovanni Bruno ha inviato una lettera ai sindaci della provincia, chiedendo resoconti sulle condizioni delle scuole e un quadro generale di previsione sulle date di riapertura.

Non mancano, infatti, i comuni dove la situazione è ancora sub iudice. Uno su tutti Acquapendente, dove negli ultimi giorni sono stati riscontrati cinque casi di Covid, che hanno costretto il sindaco Angelo Ghinassi a delle cautele in più. “Dal punto di vista organizzativo – spiega – le nostre scuole sono pronte per riaprire regolarmente il 14 settembre. Ma stiamo vivendo una situazione sanitaria particolare, per cui ieri è stata effettuata una campagna di tamponi su dei ragazzi che dovranno andare a scuola. Se l’esito di questi tamponi sarà negativo, come speriamo tutti, riapriremo senz’altro lunedì. Viceversa, valuteremo il da farsi”.

Partenza il 14 settembre con riserva anche per Soriano nel Cimino, dove il sindaco Fabio Menicacci fa sapere che “il comune ha predisposto tutto quello che è di sua competenza per la riapertura, ma manca ancora l’ok della preside”.

A Bagnoregio Luca Profili ha stabilito una procedura diversificata: “La scuola dell’infanzia di Vetriolo riaprirà il 23 settembre – spiega il sindaco – perché sarà seggio elettorale e abbiamo deciso di non aprire per tre giorni e poi richiudere. Per quanto riguarda le altre scuole, se non sopraggiungeranno ulteriori problemi, siamo orientati a confermare l’inizio delle lezioni il 14 settembre”.

Quadro ancora poco chiaro per il sindaco di Orte, Angelo Giuliani. “A pochi giorni dal rientro in classe dei ragazzi, mancano risorse e risposte importanti dalle istituzioni superiori. Sono in costante dialogo con gli uffici del comune e col dirigente scolastico per capire se il 14 settembre può essere davvero la data giusta per riaprire in sicurezza” è il suo commento.

Ore decisive anche a Tuscania. Il sindaco Fabio Bartolacci ha tenuto una lunga riunione ieri pomeriggio, dalla quale è scaturito un rinvio della decisione definitiva sulle riaperture a questa mattina, dopo un sopralluogo nelle strutture scolastiche e un confronto coi presidi.

Un altro comune dove sono ancora in corso valutazioni è Montalto di Castro. “Siamo in un momento di concertazione col dirigente scolastico” spiega il vicesindaco Luca Benni, senza sbottonarsi ulteriormente su date e scenari.

Resta confermata la riapertura del 14 settembre a Montefiascone, Vetralla, Fabrica di Roma, Bolsena e Sutri. In tutti i casi, comunque, i sindaci lasciano aperto il campo a modifiche da parte di prefetto, regione o ministero. E il primo cittadino falisco, Massimo Paolini, esprime un’idea condivisa da buona parte dei suoi colleghi: “Noi siamo pronti a ripartire – dice – ma se il governo avesse deciso di posticipare le aperture a dopo il referendum sarebbe stato meglio per tutti”.

11 settembre, 2020