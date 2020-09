Rientro a scuola, dal Miur 358mila euro per l’affitto di aule temporanee per le lezioni

Il giornale di mezzanotte - A Vetralla 60mila euro, a Capranica 54mila, a Viterbo 37.600, a Orte 12mila - Alla provincia di Viterbo 176.400 euro

Viterbo – (s.s.) – Nuove risorse per il rientro a scuola nella Tuscia.

I fondi arrivano dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Le cifre, distribuite tra quattro comuni e la provincia, serviranno all’affitto di aule temporanee per le lezioni, consentendo quindi di allargare la capienza delle strutture scolastiche.

Fanno parte dell’elenco dei beneficiari il comune di Vetralla con 60mila euro, quello di Capranica con 54mila, quello di Viterbo con 37.600 e quello di Orte con 12mila. La provincia di Viterbo riceverà invece 146.400 euro più 30mila euro per le spese di conduzione degli spazi e dell’adattamento alle esigenze didattiche.

In totale la Tuscia otterrà 358mila euro dei 29 milioni messi a disposizione dal Miur per l’imminente avvio dell’anno scolastico. Per il 2021 verranno infine stanziati 41 milioni per un totale di 78.

Samuele Sansonetti

11 settembre, 2020