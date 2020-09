Rifiuti, l’Anac dà ragione al comune e archivia l’esposto dell’opposizione

Viterbo - Presentato su proroga del contratto e appalto ponte - Arena: "Le procedure adottate sono giuste e non c'erano alternative"

Viterbo – Rifiuti, l’Anac dà ragione a sl comune. Archiviato l’esposto presentato dalla minoranza contro appalto ponte e proroga del contratto.

“La comunicazione – spiega il sindaco Giovanni Arena – è arrivata qualche giorno fa ma ne ho avuto notizia ieri”.

Nel documento l’Anac informa palazzo dei Priori sull’archiviazione della procedura, per “manifesta infondatezza della segnalazione a seguito delle argomentazioni e dei chiarimenti forniti dall’amministrazione”.

Argomentazioni: “Dettate da ragioni obiettive che hanno imposto il ricorso alla proroga e quindi alla gara ponte”. L’organo di controllo ritiene l’operato: “Conforme e non sussistono i margini per eventuali istruttorie”.

La minoranza aveva presentato l’esposto dal momento che alla scadenza del contratto per la nettezza urbana sono state concesse proroghe e quindi è stato predisposto e affidato l’appalto ponte, in attesa del definitivo.

Nella lettera si parla anche delle linee guida lasciate dalla precedente amministrazione, in cui risultano, come spiega l’Anac, vistose criticità che hanno imposto un intervento correttivo.

Soddisfatto per l’esito, il sindaco Arena.

“Sull’appalto ponte è stato detto tutto e di più – osserva Arena – si è parlato di procedure illegittime, con l’opposizione che ha puntato il dito sostenendo che ne avremmo risposto ad Anac, Corte dei conti.

L’Anac dice tutt’altro. Capisco che l’opposizione svolge il suo ruolo, ma quest’azione di terrorismo politico non fa né caldo né freddo, quando come dimostrato, la procedura e corretta”.

Però c’è anche un altro ricorso sui rifiuti, stavolta alla corte dei conti. “Con questi presupposti – osserva Arena – ritengo che la corte non avrà nulla da obiettare, visto che l’Anac, organo di controllo, si e espressa definendo le procedure giuste e sostenendo come non si poteva fare diversamente”.

Questo fa ritenere al primo cittadino che pure la procedura della piscina avrà lo stesso iter. “Per l’affidamento provvisorio alla Fin – conclude Arena – anzi, pure con maggiori certezze rispetto ai rifiuti.

Quello che mi sento di dire alla minoranza, è di evitare per ogni questione di rivolgersi a organi giudiziari, ma di svolgere un ruolo che sia più costruttivo”.

8 settembre, 2020