Potrebbe ripartire la caccia al lupo grigio: per Trump non è più specie protetta

Michigan - L'amministrazione prevede di revocare la loro protezione entro la fine dell'anno

Michigan – Può ripartire la caccia al lupo grigio, entro la fine dell’anno l’amministrazione Trump ha in programma di revocare la protezione per i lupi grigi in gran parte della nazione. A dirlo è stata la direttrice dell’US Fish and Wildlife service, lunedì scorso.

“Stiamo lavorando intensamente per riuscire a farlo entro la fine dell’anno, direi che è imminente”, ha specificato Aurelia Skipwith, come riferisce Repubblica.

L’anno scorso il Fish and Wildlife service ha proposto di eliminare il lupo grigio dalla lista a rischio di estinzione nei 48 stati inferiori, esentando una piccola popolazione di lupi messicani nel sud-ovest. Questi esemplari non sono più nell’elenco degli animali a rischio di estinzione in Montana, Idaho, Wyoming e parti dell’Oregon, dello Utah e dello stato di Washington. Le protezioni federali rimangono solo, attualmente, negli altri stati.

Secondo Skipwith il lupo ormai si è “ripreso biologicamente” e la sua rimozione dalla lista dimostra solo l’efficacia dell’Endangered Species Act, ovvero la legge sulle specie minacciate dall’estinzione. Mentre la Humane Society degli Stati Uniti e altri gruppi di protezione della fauna selvatica sostengono che i lupi, però, siano ancora vulnerabili: è scontro.

3 settembre, 2020