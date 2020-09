Ritorno alla dimensione umana sulle Vie dell’esilio di Santa Rosa

Il giornale di mezzanotte - Cultura - Domenica 14 si proseguirà da Soriano a Vitorchiano - FOTO

Viterbo – (s. c.) – Nel rispetto delle norme anti Covid si è tenuta ieri la prima tappa del cammino sulle Vie dell’esilio di Santa Rosa, sedicesima edizione, in occasione del 770esimo anniversario.

Una moltitudine di persone, infatti, si è avventurata attraverso i boschi dei Monti Cimini per rievocare l’esilio della Santa patrona di Viterbo avvenuto il 4 dicembre 1250 quando questa, cacciata da Viterbo, si recò prima a Soriano nel Cimino e poi a Vitorchiano prima di rientrare a Viterbo.

Panorami meravigliosi in un percorso naturalistico, culturale e religioso di rara bellezza tra boschi, sorgenti e interessanti testimonianze archeologiche. Circa diciotto chilometri di lunghezza percorsi in poco più di sei ore.

Ad accompagnare il gruppo la guida naturalistica, escursionistica e ambientale Massimo Agneni, i Cavalieri del Soccorso, e gli organizzatori del Cammino. Erano presenti, tra gli altri, Renzo Lucarini consigliere regionale Figc Lnd (Lega nazionale dilettanti), Massimo Mecarini presidente del sodalizio Facchini di Santa Rosa, e i Facchini Roberto Ceccariglia e Simone Salvatori.

I Cavalieri del Soccorso Città di Viterbo si sono impegnati a fondo per garantire la sicurezza lungo il percorso.

Guida turistica ambientale Massimo Agneni che ha illustrato ai partecipanti le peculiarità della flora e della fauna dei Monti Cimini.

Un percorso che si è snodato tra le fustaie di faggio, querceti e castagneti cedui, da Viterbo a Soriano nel Cimino quasi interamente all’interno dei meravigliosi boschi fino alla chiesetta della santissima Trinità.

“Un ritorno alla dimensione umana – ha affermato soddisfatto Renzo Lucarini alla fine del percorso – che mi ha fatto sentire più vicino alla nostra Santa Rosa”.

Pranzo a cura di Clelia Picanò dei Sapori d’Italia Via Garbini a Viterbo. Rientro a Viterbo con il caratteristico trenino Atac ex Roma Nord.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione culturale Take Off con il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Viterbo, della Gramas- Rete delle Grandi Macchine a Spalla Patrimonio Unesco, Sodalizio Facchini di Santa Rosa, Associazione Gea – Gestione e educazione ambientale.

Le giornate del “Cammino sulle vie dell’esilio di santa Rosa” continueranno col seguente programma:

Domenica 13 settembre seconda tappa da Soriano nel Cimino a Vitorchiano, l’appuntamento è fissato per le 8,30 in piazza Vittorio Emanuele a Soriano nel Cimino. Guida turistica, naturalistica e ambientale sarà Anna Rita Properzi che insieme ad alcuni membri dell’associazione Take off illustrerà il programma della giornata, nonché le norme di comportamento per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In ottemperanza delle norme igienico-sanitarie in vigore i posti saranno limitati ed i partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina propria, rispettare il distanziamento previsto ed utilizzare il gel igienizzante che sarà messo a disposizione dall’associazione.

A tutti i partecipanti viene consigliato di indossare scarpe comode, cappello e munirsi di acqua. Verrà chiesto un contributo spese per la camminata pari a 12 euro a persona (i bambini sotto ai 12 anni non pagano).

Alla partenza la possibilità di prenotare un cestino per il pranzo, portato a destinazione lungo il cammino, preparato da Sapori d’Italia di Clelia Picano – Via Garbini a Viterbo.

Il percorso, lungo circa 18 chilometri, si snoderà lungo via Papacqua, via della Stazione, strada del Fosso Sciascia, poi strada del Fontanile, con breve sosta nell’azienda agricola Marini, strada delle Sterpeta, strada del Santarello, strada della Poggiarella. Dopo l’attraversamento del torrente Martelluzzo e un percorso all’interno dei boschi si arriverà a Vitorchiano, tra noccioleti e uliveti, attraversando e visitando anche l’interessante sito archeologico di Corviano. In questo sito è prevista la sosta per il pranzo.

Corviano è un monumento naturale situato su un pianoro, in posizione dominante, tra il torrente Vezza e il fosso Martelluzzo. Sono diverse le testimonianze materiali di civiltà medioevale esistenti in loco: un castello, una chiesetta, un’antichissima necropoli con tombe antropomorfe e case con ingressi parietali, a strapiombo sulla parete rocciosa.

Prima dell’arrivo a Vitorchiano si incontreranno le chiese di Santa Maria degli Arrotini e di San Michele Arcangelo. La giornata si concluderà con il ritorno a Viterbo con mezzi propri oppure tramite il trenino della ex Roma nord.

Domenica 20 settembre, per l’ultima tappa, l’appuntamento è fissato per le 8,30 alla Porta principale di Vitorchiano. La partenza è prevista per le 9 circa da Vitorchiano. Guida turistica, naturalistica e ambientale sarà Anna Rita Properzi che insieme ad alcuni membri dell’associazione Take off illustrerà il programma della giornata, nonché le norme di comportamento per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In ottemperanza delle norme igienico-sanitarie in vigore i posti saranno limitati ed i partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina propria, rispettare il distanziamento previsto ed utilizzare il gel igienizzante che sarà messo a disposizione dall’associazione.

A tutti i partecipanti viene consigliato di indossare scarpe comode, cappello e munirsi di acqua. Verrà chiesto un contributo spese per la camminata pari a 12 euro a persona (i bambini sotto ai 12 anni non pagano).

Il percorso si snoderà costeggiando la locale stazione e la linea ferroviaria ex Roma-Nord, proseguendo per strada Gramignana, strada Montecchio, strada Piscine, strada Costa Volpara, strada Romana, fino ad arrivare a Viterbo. Tempo di percorrenza circa 5 ore, per 15 chilometri circa.

Info: 3334912669 (Annarita) – 3281670365 (Barbara) – 3382129568 (Silvio).

7 settembre, 2020