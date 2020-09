Ragazzino positivo, il sindaco di Acquapendente: “Preoccupato per contatti con amici e compagni”

Coronavirus - Pronti una ventina di tamponi per studenti delle medie - Angelo Ghinassi: "Dopo i risultati deciderò se aprire o meno le scuole lunedì" - Nell'Alto Lazio diciassette nuovi casi e altrettanti guariti

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, diciassette positivi e altrettanti guariti nell’Alto Lazio.

Tutti ad Acquapendente i tre casi registrati ieri, mercoledì 9 settembre, dalla Asl di Viterbo. “Presentano – spiega l’azienda sanitaria – un link epidemiologico con un caso comunicato nei giorni scorsi e stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio”.

Si tratta di appartenenti allo stesso nucleo familiare, e tra questi c’è anche un ragazzino di 11 anni. “Sono molto preoccupato – dice Angelo Ghinassi, sindaco di Acquapendente -. Come tutti i giovani che frequentano la prima, seconda media ha sicuramente avuto rapporti con amici, coetanei e compagni di scuola”.

Per diversi è scattata la quarantena, mentre in sedici verranno sottoposti al tampone nelle prossime ore. “Con la Asl – continua Ghinassi – c’è massima collaborazione e stiamo facendo tutte le verifiche del caso. Ho chiesto di accelerare l’esecuzione degli esami su questi minori per capire se il contagio si sta allargando oppure no. Prenderne atto è fondamentale per decidere sulla riapertura della scuola prevista per lunedì”.

Il sindaco Ghinassi non nasconde che “questa situazione sta mettendo in seria preoccupazione me e tutta l’amministrazione sull’avvio dell’anno scolastico, di cui vedrò il da farsi alla luce dei risultati dei test. Punto a sciogliere il nodo entro venerdì”.

Nella Tuscia il totale dei contagi sale a 565, mentre resta fermo a 463 quello dei guariti. Gli attualmente positivi, a cui vanno aggiunti i due migranti del centro d’accoglienza di Orte, sono settantasette. Sei i ricoverati: quattro nel reparto di malattie infettive di Belcolle e due in strutture sanitarie extra Asl.

I casi sono: trentadue a Viterbo, nove a Civita Castellana, quattro ad Acquapendente, Monte Romano e Ronciglione, tre a Tarquinia e Vetralla, due a Graffignano, Nepi e Orte, uno a Bagnoregio, Bassano in Teverina, Blera, Carbognano, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, Oriolo Romano, Soriano nel Cimino, Vasanello e Vignanello.

In quarantena ci sono 367 persone, mentre 4mila 856 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 23mila 522 tamponi, 209 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda l’indagine di sieroprevalenza nelle scuole, sui sanitari e sulle forze dell’ordine, finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 7mila 989 test. Su 124 (l’1,55%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo anche al Covid.

Nel territorio della Asl Roma 4 impennata di contagi ma anche di guariti. Ieri sono stati registrati undici nuovi casi: due a Cerveteri e uno a Castelnuovo di Porto, Capena, Formello, Anguillara, Morlupo, Fiano, Campagnano, Cerveteri e Ladispoli.

Quindici le negativizzazioni, per un totale di 826. Tre a Cerveteri e a Sacrofano, due ad Anguillara, Civitavecchia e Morlupo, una a Formello, Manziana e Ladispoli.

Gli attualmente positivi sono 158: trentadue ad Anguillara, ventidue a Cerveteri, sedici a Civitavecchia, tredici a Santa Marinella, undici a Formello, dieci a Castelnuovo di Porto, nove a Trevignano, otto a Ladispoli, sette a Sacrofano, sei a Capena e Morlupo, cinque a Fiano Romano, quattro a Bracciano, due ad Allumiere, Campagnano e Civitella, uno a Canale Monterano, Filacciano e Riano.

Tre contagiati in Sabina: un 25enne di Poggio Nativo e una donna di 59 e un uomo di 63 anni di Rieti. Due i guariti: un 17enne del capoluogo e una 48enne di Cantalice. Gli attualmente infetti sono quarantaquattro.

In sorveglianza domiciliare ci sono 152 persone, ben sedici con sintomi. Nelle ultime 24 ore, in undici ne sono uscite.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 565 (184 a Viterbo; 381 in provincia)

Attualmente positivi: 77 + 2 migranti a Orte

Guariti: 463

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 6 (4 a Belcolle; 2 extra Asl)

In quarantena: 367

Usciti dalla quarantena: 4856 Comuni con positivi

Viterbo: 184 casi (6 morti e 146 guariti)

Montefiascone: 37 casi (3 morti e 33 guariti)

Tarquinia: 28 casi (1 morto e 24 guariti)

Acquapendente: 19 casi (1 morto e 14 guariti)

Civita Castellana: 17 casi (8 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Orte: 12 casi (10 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (10 guariti)

Vetralla: 10 casi (7 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vignanello: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (2 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Bagnoregio: 3 casi (2 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Vasanello: 1 caso (0 guariti) Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Vitorchiano: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

10 settembre, 2020