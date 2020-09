Otto nuovi casi e sette guariti

Coronavirus nell'Alto Lazio - Tre nella Tuscia: due di ritorno dal Brasile e uno con link dalla Sardegna - Salgono a sei i ricoverati - Ieri boom di tamponi alla Asl di Viterbo: 372 in 24 ore

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, altri otto positivi nell’Alto Lazio. Guariti in sette.

Dopo la frenata di lunedì, ieri, martedì 8 settembre, la Asl di Viterbo è tornata a registrare tre nuovi casi: nel capoluogo, a Civita Castellana e a Soriano nel Cimino. Quest’ultimo comune era Covid-free da settimane.

I tre pazienti, due dei quali di ritorno dal Brasile e l’altro con un link dalla Sardegna, stanno trascorrendo la convalescenza a casa. Ma continuano ad aumentare i viterbesi che hanno bisogno di cure ospedaliere. Dei 74 attualmente positivi, quattro sono ricoverati nel reparto di malattie infettive di Belcolle e due in strutture extra Asl.

Sale sia il totale dei contagi (562) che quello dei guariti (463). Ieri si sono liberate del virus due persone di Vetralla e una di Tarquinia. In quarantena ci sono 367 cittadini, mentre 4mila 841 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 23mila 313 tamponi, ben 372 nelle ultime 24 ore.

Al momento ci sono trentadue casi a Viterbo, nove a Civita Castellana, quattro a Monte Romano e Ronciglione, tre a Tarquinia e Vetralla, due a Graffignano, Nepi e Orte, uno ad Acquapendente, Bagnoregio, Bassano in Teverina, Blera, Carbognano, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, Oriolo Romano, Soriano nel Cimino, Vasanello e Vignanello. A questi vanno aggiunti i due migranti del centro d’accoglienza di Orte.

Per quanto riguarda l’indagine di sieroprevalenza nelle scuole, sui sanitari e sulle forze dell’ordine, finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 7mila 761 test. Su 121 (l’1,57%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo anche al Covid.

Nel territorio della Asl Roma 4 altri cinque contagiati: tre a Formello e due a Cerveteri. “Si tratta – fa sapere la Regione Lazio – di un caso di rientro dalla Romania e quattro contatti di casi già noti e isolati”. Quattro, invece, i guariti: due a Bracciano, uno a Civitavecchia e un altro a Mazzano. Il totale tocca quota 801.

Gli attualmente positivi sono 162: trentadue ad Anguillara, ventiquattro a Cerveteri, diciassette a Civitavecchia, tredici a Santa Marinella, undici a Formello, dieci a Sacrofano, nove a Castelnuovo di Porto e Trevignano, otto a Ladispoli, sette a Morlupo, cinque a Capena, quattro a Bracciano e Fiano Romano, due ad Allumiere e Civitella, uno a Campagnano, Canale Monterano, Filacciano, Manziana, Mazzano e Riano.

In Sabina la situazione resta invariata: nessun nuovo caso né guariti nelle ultime 24 ore. Gli attualmente infetti restano quarantaquattro. In sorveglianza domiciliare ci sono 160 persone, tutte asintomatiche. Nelle ultime 24 ore, in undici ne sono uscite.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 562 (184 a Viterbo; 378 in provincia)

Attualmente positivi: 74 + 2 migranti a Orte

Guariti: 460

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 6 (4 a Belcolle; 2 extra Asl)

In quarantena: 367

Usciti dalla quarantena: 4841 Comuni con positivi

Viterbo: 184 casi (6 morti e 146 guariti)

Montefiascone: 37 casi (3 morti e 33 guariti)

Tarquinia: 28 casi (1 morto e 24 guariti)

Acquapendente: 18 casi (1 morto e 14 guariti)

Civita Castellana: 17 casi (8 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Orte: 12 casi (10 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (10 guariti)

Vetralla: 10 casi (7 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vignanello: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (2 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Bagnoregio: 3 casi (2 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Vasanello: 1 caso (0 guariti) Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Vitorchiano: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











9 settembre, 2020