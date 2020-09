“Rivendico la mia condotta e ne sono orgoglioso, loro si devono dimettere”

Sutri - La replica del sindaco Vittorio Sgarbi ai consiglieri del gruppo misto

Sutri – “Hanno firmato un documento per il prefetto e il ministro, nel quale cercano di diffondere panico, dimenticando l’evidenza che la città di Sutri non ha avuto nessun contagiato sintomatico, nessun malato, fingendo una situazione che non c’è, in contrasto anche con il recente pronunciamento del tar di Strasburgo”. Il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi all’attacco dei consiglieri che per la vicenda mascherine ne chiedono le dimissioni.

“Partecipare a consigli comunali con personaggi così squalificati vorrebbe dire legittimarli e, in ogni caso, le mie funzioni le ha assunte con grande impegno il vicesindaco Lillo Di Mauro.

In quanto massima autorità sanitaria, ho guardato la realtà di Sutri, mi sono comportato di conseguenza e ho gestito la “falsa” emergenza in città in contatto costante col vicesindaco Lillo Di Mauro.

Quanto alle mie opinioni, garantite dall’articolo 21 della costituzione, esse corrispondono alla realtà del virus, come indicato da decine di illustri medici, come Bassetti, Rigoli, Zangrillo, Tarro, Gismondo, Clementi, Silvestri, proprio per non indurre la cittadinanza in errore rispetto a un rischio certamente non letale per Sutri e per molte regioni italiane.

È molto grave che quattro personaggi del genere abusino del nome del consigliere Zocchi e giudichino le mie perfettamente legittime dichiarazioni, mostrando di appiattirsi su alcune posizioni del governo ingiustificate per gran parte della popolazione.

Rivendico la mia condotta e ne sono orgoglioso, e ricordo che essa è stata condivisa da molte parti politiche, all’infuori dei Cinque stelle, di cui non vi sono rappresentati in consiglio a Sutri”.

Sgarbi conclude chiedendo le dimissioni dei quattro esponenti.

5 settembre, 2020