Roncone, Grotticella e caserma Sas senz’acqua oggi pomeriggio

Talete - Per lavori in corso - Dalle 14 alle 20

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con la presente si comunica che, dovendo effettuare un intervento urgente ed improcrastinabile di riparazione sulla condotta in uscita dal serbatoio 480 in strada Cimina, nel comune di Viterbo, verrà interrotto il flusso idrico su tale impianto.

L’intervento verrà eseguito dalle 14 alle 20, salvo imprevisti, della giornata odierna, martedì 22 settembre.

Pertanto, per tutta la durata dei lavori si avrà l’interruzione del flusso idrico nelle seguenti strade/vie/località:

strada Roncone; via F. Soriano e vie limitrofe;

via della Grotticella: da incrocio di strada Roncone fino a strada Palomba, compresa via Cimarosa;

caserma Sas.

Al normale ripristino della fornitura potrebbe verificarsi un momentaneo intorbidamento dell’acqua.

Talete spa

Condividi la notizia:











22 settembre, 2020