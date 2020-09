Salaria chiusa all’altezza del km 75,5 fino al 17 settembre

Cronaca - Fino al 17 settembre per i lavori di pavimentazione della strada

Rieti – Riceviamo e pubblichiamo – Continuano i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 4 “Salaria” da parte di Anas.

I lavori che, si stanno svolgendo in tratti saltuari in entrambe le direzioni, stanno interessando la rampa di immissione che dalla statale 4 Salaria immette sulla strada statale 79 “Ternana” all’altezza del chilometro 75,500 (Rieti).

Per consentire gli interventi, il transito è interdetto nella fascia oraria 8-18 fino al 17 settembre.

Il percorso alternativo per chi procede dalla Salaria in direzione Roma-Terni prevede il prosieguo sulla S.S.4 “Via Salaria” in direzione Ascoli con inversione di marcia al Km 77,700 utilizzando lo Svincolo Rieti Est e rinnesto sulla S.S.4 direzione Ascoli – Terni.

16 settembre, 2020