Manca il risultato dei tamponi, salta l’amichevole tra Arezzo e Viterbese

Sport - Calcio - Serie C - Match annullato per la problematica che ha colpito la società amaranto

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Salta l’amichevole tra Arezzo e Viterbese.

L’incontro, in programma alle 17 a Chianciano Terme, è stato annullato.

Secondo quanto trapela da ambienti vicini alla società toscana, il problema risiede nel mancato arrivo del risultato dell’ultimo giro di tamponi effettuato a ridosso del weekend.

L’Arezzo ha deciso di disputare una partita in famiglia al Comunale che avrebbe dovuto ospitare il match. Stesso programma, probabilmente, anche per la Viterbese, che dalle 12,30 si trova a pranzo in un ristorante di Bagnaia e a questo punto rinuncerà alla partenza.

Attorno alle 13,30 è poi arrivata la comunicazione ufficiale da parte del club toscano.

“La S.S. Arezzo – si legge nella nota – comunica che l’amichevole con la Viterbese in programma domenica 13 settembre alle 17 a Chianciano è stata annullata”.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











13 settembre, 2020