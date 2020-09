Salto a ostacoli, Gualtiero Nepi argento al campionato assoluto Children di Arezzo

Il giornale di mezzanotte - Sport - Equitazione - Nuovo successo per il baby-cavaliere del circolo ippico della Leia - Il tredicenne viterbese è istruito dalla mamma Maria Gabriella Ascenzi

Condividi la notizia:











Viterbo – Il cavaliere viterbese Gualtiero Nepi in sella a Con Top medaglia d’argento al campionato assoluto Children di salto a ostacoli disputato domenica ad Arezzo. Gualtiero, 13 anni, è uno dei giovanissimi cavalieri del circolo ippico della Leia, preparato da un’istruttrice d’eccezione, la mamma Maria Gabriella Ascenzi.

Un campionato agguerritissimo di giovani che si sono dati battaglia fino all’ultimo salto. Una settimana di gare che ha visto riunirsi 800 giovani da tutta Italia per aggiudicarsi il titolo di campione italiano nelle categorie di appartenenza.

La categoria Children è riservata ai ragazzi dai 12 ai 14 anni. Il loro campionato assoluto si svolge su tre giorni di gare di altissimo livello, ostacoli di 1,30 cm.

La vittoria è andata ad una ragazza siciliana e la piazza d’onore a Gualtiero Nepi. Con un barrage entusiasmante per lo spareggio, Gualtiero si è aggiudicato l’argento lasciando il bronzo ad un altro ragazzino siciliano.

L’Italia del salto ostacoli ha eletto negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre i suoi campioni italiani giovanili. Oltre 800 binomi si sono dati battaglia in quattro giornate di sport, dando dimostrazione che è possibile ripartire con lo sport ai massimi livelli anche dopo lo stop delle attività causato dalla emergenza sanitaria.

Dopo le prove finali del Campionato d’Italia juniores e young rider, domenica è stata la volta della gara decisiva per il podio tricolore children.

Una prova che si è conclusa con un bel carico di emozione dato che è stato necessario ricorrere a un barrage “uno contro uno” per l’assegnazione della medaglia d’argento, conquistata dal laziale Gualtiero Nepi, con un totale di 6 penalità, davanti al siciliano Marco Salvatore Franco. Per l’oro invece non ci sono stati dubbi di sorta: Sveva Smiroldo, anche lei siciliana, in sella a Cassus Blu ha conquistato il titolo di campionessa d’Italia.

Lo scorso luglio, al campionato regionale Lazio Cavalli di salto a ostacoli che si è tenuto presso il villaggio equestre La Macchiarella di Roma, il tredicenne fu, con l’amazzome quindicenne Giulia Cardona, uno dei due viterbesi saliti sul podio: lei argento in sella a Queen Mab e Nepi bronzo sempre su Con Top.

Condividi la notizia:











8 settembre, 2020