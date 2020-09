Cronaca - Il leader della Lega su Facebook: "All'odio e al rancore risponderemo sempre con democratici sorrisi e tanta voglia di cambiamento"

Condividi la notizia:











Torre del Greco – Salvini contestato a Torre del Greco, fischi e lancio di pomodori.

A Torre del Greco Matteo Salvini ha dovuto fare i conti con fischi, slogan e lancio di pomodori. La contestazione durante un suo intervento nell’ambito del tour elettorale.

Il leader della Lega è riuscito a parlare solo pochi minuti. Poi Salvini è stato costretto a salire in macchina per via delle contestazioni.

Fischi, slogan e lancio di pomodori da parte del pubblico.

Da quanto si apprende, è stata annullata la passeggiata per le aree del mercato della città.

E sulla sua pagina Facebook Matteo Salvini parla del suo intervento a Torre del Greco.

“Qui Torre del Greco (Napoli) – si legge nel post -. All’odio e al rancore risponderemo sempre con democratici sorrisi e tanta voglia di cambiamento. Avanti tutta!”.

Nessun accenno diretto, quindi, alla contestazione.

Qui Torre del Greco (Napoli).

All’odio e al rancore risponderemo sempre con democratici sorrisi e tanta voglia di cambiamento.

Avanti tutta!💪🇮🇹 Pubblicato da Matteo Salvini su Venerdì 11 settembre 2020

Condividi la notizia:











11 settembre, 2020