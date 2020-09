Roma - Il leader della Lega commenta su Twitter gli exit poll e le proiezioni delle elezioni regionali

Condividi la notizia:











Roma – “Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico grazie ai milioni di italiane e italiani che ci hanno dato fiducia”, ha scritto il leader della Lega Matteo Salvini sul suo profilo Twitter commentando le proiezioni delle elezioni regionali.

Se i dati verranno confermati – continua Salvini -, da domani Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 regioni su 20″.

“E anche dove non ce l’abbiamo fatta – conclude -, tutti al lavoro con un solo obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia”.

Al momento la Lega e il centrodestra sono nettamente in vantaggio in Veneto con Luca Zaia (75%), in Liguria con Giovanni Toti (54,9%), nelle Marche con Francesco Acquaroli (49,6%). Secondo gli exit polo, la Lega è in vantaggio anche in Valle D’Aosta (20-24%).

Condividi la notizia:











21 settembre, 2020