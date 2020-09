Salvini: “Governo immobile uccide il paese”

Cernobbio - Il leader della Lega al forum Ambrosetti si scaglia contro il governo

Cernobbio – “Il governo è immobile e così uccide il paese, spero che non arrivino in fondo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini al forum Ambrosetti di Cernobbio.

“Questo paese – ha detto Salvini – rischia di morire di non decisione. Non può esserci al governo uno che dice sì e uno che dice no.

Mi auguro che L’Italia torni a decidere e scelga qualcuno che si prende la responsabilità di scegliere”. Bordate contro il governo Conte.

“Quello che imputo all’attuale maggioranza è una drammatica mancanza di decisione, mi auguro che il governo non arrivi fino in fondo”.

6 settembre, 2020