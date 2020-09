“Santa Rosa avanti!”, ecco la canzone di Lorenzo Celestini per la piccola patrona

Viterbo - Densa di emozioni e religiosità è stata scritta dallo storico capofacchino del Sodalizio già autore del più conosciuto inno "Quella sera del tre" - Musicata da Antonio Moretti e interpretata da Salvatore Ricotta - AUDIO E TESTO IN ANTEPRIMA

Viterbo – Ecco la nuova canzone di Santa Rosa. L’ha scritta Lorenzo Celestini, storico capofacchino della macchina e già autore di “Quella sera del tre”, la marcia che accompagna l’intera giornata del trasporto e che, a molti, quest’anno mancherà tanto, così come mancherà la festa e tutto quello che a essa è legato.

La canzone è nata per onorare i festeggiamenti di Santa Rosa 2020 e si chiama “Santa Rosa avanti!”. E’ stato proprio Celestini,figlio del compianto Nello, a idearla e musicarla. Con lui hanno lavorato anche Antonio Moretti, maestro della banda di Vejano, e Salvatore Ricotta in collaborazione con il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa.

La canzone è eseguita da Antonio Moretti ed è interpretata dalla voce di Salvatore Ricotta.

I versi raccontano l’emozione, unica e irripetibile, del trasporto. Quella vissuta da ogni facchino.

Sentimento, religiosità e amore sono la chiave di lettura del testo che Lorenzo ha voluto mettere in risalto. In questo periodo storico che il paese sta vivendo, la canzone, vuole essere un segnale di unione e di ripresa con la speranza di tornare presto ad affollare di gente i vicoli e le strade per vedere dal vivo una delle feste religiose più belle al mondo.

Il testo della canzone:

Eccoci, è da un anno

Che aspettiamo questo momento

E ora siamo qua

Questa sera ti porteremo in alto come meriti… sì

Guardaci,

Da lassù benedirai i nostri cuori

Che battono per te

Siamo quel motore umano che ti porterà lontano…

Solo per te, per te

La fede, la volontà

La nostra scelta è questa qua

Il facchino con la forza risponderà

L’ordine è preciso

“Sollevate e fermi!”

“Santa Rosa avanti!”… sì

Si scende

Per le prime file il peso si fa grande

E il nostro capo lo sa

È lui che grida con coraggio

Che incita ogni passo

E il suo cuore è qua

E si continua a trasportarla con orgoglio fino in piazza

Girando lentamente

Il ricordo è per gli amici

Che son volati via

E ci guardano con te, con te

Ma la strada ora si restringerà

Qualcuno qui si staccherà

La nostra strategia funzionerà

Entrano i rinforzi

E la salita non ci fermerà

Santa Rosa a casa tornerà

La fede, la volontà

La forza che ti porterà

Santa Rosa avanti

Santa Rosa a casa tornerà

2 settembre, 2020