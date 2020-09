“Santa Rosa, vogliamo un trasporto straordinario a risarcimento del mancato passaggio di quest’anno”

Viterbo - Lo ha chiesto il presidente del Sodalizio dei facchini Massimo Mecarini al sindaco Giovanni Arena ieri sera durante la presentazione del video-mapping dedicato alle grandi macchine a spalla - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – “Un Trasporto straordinario a risarcimento del mancato passaggio di quest’anno”. Non più una speranza, ma una richiesta ufficiale. La fa Massimo Mecarini, presidente del Sodalizio dei facchini. Sulle scale della cattedrale in piazza San Lorenzo a Viterbo dove ieri sera, sulla facciata del duomo, c’è stata la proiezione del video-mapping realizzato dalla Rete delle grandi Macchine a spalla. Palmi, Sassari, Nola e appunto Viterbo. Per ricordare e onorare il Trasporto della Macchina di Santa Rosa che quest’anno, a causa del Covid, non c’è stato.

“Quest’anno è un anno particolare – ha detto Mecarini -. C’è mancato il Trasporto, c’è mancata tutta la preparazione all’evento, ci sono mancate le minimacchine. Però ce lo ricorderemo perché la speranza che oggi nasce per il 2021 è quella di un trasporto eccezionale il 3 settembre e sindaco, te lo chiedo ancora, un Trasporto straordinario a risarcimento del mancato passaggio di quest’anno”.

Accanto a Mecarini, ieri sera sul sagrato, c’erano il sindaco Giovanni Arena, l’assessore alla cultura Marco De Carolis, il vescovo Lino Fumagalli, Patrizia Naldi della Rete delle grandi Macchine a spalla e Leonardo Ventura dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale.

In piazza ci sono poi l’ideatore e architetto della Macchina di Santa Rosa, Raffaele Ascenzi, e i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle forze armate.

Poco prima, a piazza San Sisto e davanti alla basilica di Santa Rosa, punti di partenza e arrivo della Macchina, il sindaco, assieme ad alcuni consiglieri e agli assessori De Carolis, Laura Allegrini e Antonella Sberna, aveva accesso i quattro faretti, due a Porta Romana e gli ultimi due a Santa Rosa, in memoria Trasporto. Due fasci di luce che puntano dritti verso il cielo. A simboleggiare la Macchina che non c’è. Pochi i viterbesi ad assistere. Così come a piazza San Lorenzo.

“Questo è stato un modo per ricordare la nostra Santa il 3 settembre – ha sottolineato Arena -. Anche se non esiste confronto con il Trasporto”.

Sulla facciata del duomo le immagini del Trasporto. Assieme a quelle delle grandi macchine a spalla patrimonio Unesco dell’umanità. Mezz’ora di girato. Suggestivo. Bello. Con i vigilantes all’ingresso a misurare la temperatura e l’accoglienza a verificare gli accrediti. In piazza, rispetto per le distanze e tutti con le mascherine in volto. Come la normativa dell’emergenza comanda.

“Abbiamo cercato di dare una risposta e restituire alla comunità di Viterbo e dei facchini una Santa Rosa diversa. Con immagini e suoni”, ha detto Naldi della rete delle grandi Macchine.

Il video-mapping proiettato ieri sera a piazza San Lorenzo fa parte del progetto “Le feste sospese – Visioni in assenza”, promosso dalla Rete delle grandi Macchine a spalla, modulato sul progetto dell’Istituto nazionale per il patrimonio immateriale, e “costruito”, con un piano condiviso tra comunità e istituzioni, insieme all’ufficio patrimonio Unesco del Mibact.

“Stiamo cercando di offrire alle comunità delle forme di risarcimento – ha concluso infine Ventura -. Quello che stiamo presentando questa sera è un contributo molto modesto rispetto al Trasporto in sé, ma è lo stesso un momento importante. Per conservare il ricordo di quest’anno particolare”.

Daniele Camilli

4 settembre, 2020