Santino Spinelli all’arena polivalente di Vasanello

Spettacoli - Sabato 19 settembre per l'evento Estariarci

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 19 settembre all’arena polivalente di Vasanello continua, con il concerto di Santino Spinelli, il festival Estasiarci/Frammenti di Arci Viterbo realizzato con il contributo della regione Lazio. Il concerto di Spinelli è organizzato in collaborazione con il circolo Arci La Poderosa di Vasanello.

Santino Spinelli, in arte Alexian, è un Rom italiano residente in Abruzzo, a Lanciano; musicista, compositore, cantautore, insegnante, poeta e saggista, insegna lingua e cultura romaní all’Università di Chieti.

Con il suo gruppo, l’Alexian group, tiene numerosi concerti di musica romaní in Italia e all’estero. Il concerto non è altro che un percorso musicale e canoro in lingua romaní attraverso gli stili musicali romanès, per un viaggio ideale attraverso l’intimità della storia e della cultura romaní interpretata in maniera assolutamente originale.

L’edizione 2020 di Estasiarci/Frammenti è iniziata venerdì 18 settembre con il concerto di Aranira al circolo Arci Lo Tsunami di Gallese, e proseguirà con tre serate, realizzate in collaborazione con il circolo Arci Il Cosmonauta, in piazza della Polveriera a Viterbo.

Estasiarci/Frammenti è un progetto promosso da Arci Viterbo, in collaborazione con Il Cosmonauta, Arci Solidarietà Viterbo Onlus, La Poderosa, Lo Tsunami, Arci Servizio Civile Viterbo. Con il contributo della Regione Lazio.

Arci Viterbo

Condividi la notizia:











18 settembre, 2020