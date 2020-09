Elezioni amministrative 2020 - Bomarzo - Le prime dichiarazioni del neo sindaco Marco Perniconi eletto con il 61,84%

Bomarzo – (p.p.) – “Sapremo dimostrare il nostro valore”. Marco Perniconi, neo eletto sindaco di Bomarzo, già pensa a come fare per migliorare il paese. Assicura che umiltà, ascolto e impegno lo guideranno in questo mandato. Una vittoria netta, la sua, con 671 voti, pari al 61,84%. Dei suoi sfidanti, Giovanni Lamoratta si è fermato a 362 voti, (33,36%) e Patrizia Farroni (M5s) a 52 voti (4,79%).

“Eravamo convinti di poter vincere – commenta Perniconi -, perché durante la campagna elettorale sentivamo già una risposta positiva da parte dei cittadini, ma non ci aspettavamo che la vittoria fosse così schiacciante, con circa 290 voti di scarto dal secondo.

E’ stato capito il nostro progetto e ora sta a noi metterlo in campo, forti anche di questo sostegno. Faccio un ringraziamento a tutti i candidati e alle persone che si sono spese in questa emergenza per garantire l’esercizio del voto in maniera corretta. Non da ultimo ringrazio chi ci ha dato fiducia.

Ci metteremo subito al lavoro per ridare decoro ai nostri centri storici di Bomarzo e della frazione di Mugnano. Da qui in poi, seguiremo il programma per portare a casa tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Grazie anche ai miei sfidanti, perché non è mai semplice metterci la faccia e perché insieme abbiamo gestito una campagna elettorale che è stata sempre corretta.

Noi ci siamo – conclude -, abbiamo avuto la fiducia dei nostri cittadini e sapremo dimostrare il nostro valore per migliorare Bomarzo, con umiltà e ascoltando tutti per poi fare una sintesi e ottenere i risultati”.

23 settembre, 2020