Spettacolo - Amadeus sul festival del prossimo anno: “È impensabile un Ariston vuoto. Chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l'acqua sul collo?”

Sanremo – “Non c’è nessun piano B per il Festival di Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla”. Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo, spiega le condizioni per cui sarà possibile lo spettacolo canoro più atteso d’Italia.

“È impensabile un Ariston vuoto – prosegue Amadeus -, o con il pubblico distanziato e poi l’orchestra, ogni due metri. E chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l’acqua sul collo?”.

“Il 17 dicembre su Rai 1 ci sarà la serata finale di Sanremo giovani, ma saranno presentati anche tutti i big che saranno in gara – spiega il conduttore -.Speriamo il prossimo sia il primo post Covid. È un po’ presto per dire come sarà, è stata resa nota la data, dal 2 al 6 marzo, un mese dopo l’anno scorso. Vogliamo essere positivi, inteso come pensiero ovviamente e pensare che a marzo si possa tornare alla normalità”.

“Ora partiamo con la musica, con la parte legata a Sanremo giovani – ha concluso Amadeus -. La musica è la priorità”.

5 settembre, 2020