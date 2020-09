Firenze - Avrà lesioni permanenti - "Potevano uccidermi e non mi hanno nemmeno chiesto scusa"

Firenze – Scambiato per uno stupratore e picchiato dal branco, 15enne finisce in ospedale.

E’ accaduto a Marina di Pietrasanta, in Versilia, il giorno di Ferragosto.

Come racconta il Corriere della Sera, il ragazzo è stato operato all’ospedale di Careggi di Firenze e avrà lesioni permanenti alla mandibola. Gli aggressori sarebbero quattro giovani della Versilia, già noti alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, avrebbero voluto punire il giovane che aveva molestato una ragazza che conoscevano e se la sarebbero presa con la vittima per errore. Il 15enne si trovava sul lungomare perché allarmato dalle grida della giovane.

“Mi sono alzato per tre volte — ha detto al quotidiano — e per tre volte mi hanno gettato a terra colpendomi con pugni e calci. Sembravano impazziti, colpivano e ridevano. Stavo per svenire quando ho sentito il medico dell’ambulanza gridare che dovevo stare sveglio a tutti i costi e allora ho capito che ce la dovevo mettere tutta per restare vivo. Quei ragazzi potevano uccidermi, dicono di avermi scambiato per un’altra persona e poi non mi hanno neppure chiesto scusa. Mi hanno massacrato mentre stavo trascorrendo un periodo di vacanza nella casa di un mio amicoedella sua famiglia. Ero felice di essere nel tempio delle vacanze, ci divertivamo, stavamo vivendo giorni spensierati”.

Il 15enne avrà lesioni permanenti alla mandibola, “La mia mandibola non tornerà più come prima — ha detto — apro la bocca a fatica. Continuo a non ingerire cibi troppo solidi e spesso ho dolori”.

19 settembre, 2020