“Scarsa trasparenza nei listini prezzi”, multato Federico fashion style

Roma – Il salone di Federico fashion style in via del Tritone a Roma, all’interno della Rinascente, è stato multato per la scarsa trasparenza nei listini prezzi.

Con un esposto presentato alla polizia locale di Roma, il Codacons ha chiesto di svolgere accertamenti sui prezzi applicati all’interno della struttura.

In particolare il Codacons ha chiesto di “verificare se gli obblighi informativi e di trasparenza vengano rispettati; se, in caso di vari trattamenti, venga preventivamente composto un preventivo per rendere edotto il consumatore non solo sulle caratteristiche del prodotto ma anche sul costo complessivo del servizio”.

La polizia locale, dopo aver effettuato un sopralluogo, ha accertato la mancata trasparenza nell’indicazione dei prezzi per i clienti. “Per quanto riguarda la pubblicità dei prezzi – si legge in una nota della polizia locale -, sia quelli indicati sul listino posto sul bancone, sia quelli indicati su internet, appare poco chiara, in quanto su tutte le prestazioni viene riportata la dicitura ‘DA’”. Il salone dovrà pagare una multa di 1032 euro.

22 settembre, 2020