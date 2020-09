“Scenari cooperativi per il futuro della Tuscia”, conferenza online il 28 settembre

Cultura - L'evento è in programma a partire dalle 10

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Tuscia Viterbese è un territorio dalle potenzialità straordinarie, ricco di storia, cultura, patrimonio naturalistico e prodotti agroalimentari d’eccellenza. Eppure, ormai da decenni, oggetto di un progressivo spopolamento e impoverimento del tessuto economico e sociale.

Per provare ad invertire in maniera fattiva questa rotta, ripartendo dalle idee e dalle proposte di chi il territorio lo vive quotidianamente, Legacoop Lazio, coinvolgendo istituzioni, mondo imprenditoriale, associazionismo e parti sociali, mira a proporre una progettualità condivisa, in grado di valorizzare l’impresa cooperativa come pilastro di uno sviluppo sostenibile e attento al territorio.

“Scenari cooperativi per il futuro della Tuscia” si svolgerà in modalità webinar, per agevolare il più possibile la partecipazione di tutti gli attori del territorio e consentire il rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Covid-19.

Ad aprire i lavori il 28 settembre a partire dalle ore 10,00, sarà la sessione plenaria sui temi dello sviluppo complessivo. A seguire, dalle 14,30, si terranno i due tavoli di lavoro sui temi del welfare e del turismo.

Per iscriversi inviare una mail a m.celletti@legacooplazio.it e verrà inviato il link.

L’evento è presente all’interno delle iniziative del programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da Asvis.

20 settembre, 2020