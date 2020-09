“Schiamazzi, assembramenti e ubriachi fino alle 3 del mattino”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Domenica Nieddu

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Allego foto dell’attuale situazione a San Pellegrino (Via S. Gemini-Via delle Caiole), dove ieri sera (sabato 19 settembre, ndr) le manifestazioni di movida sono state a dir poco spaventose.

Oltre 40 ragazzi tra le 23 e le 3 della mattina si sono raggruppati con schiamazzi, privi di mascherina, senza rispettare alcun distanziamento sociale, rompendo bottiglie, facendo evidente uso di sostanze stupefacenti, e ubriacandosi in assoluta libertà.

Faccio presente che verso le 23,40 la sottoscritta ha chiamato le forze dell’ordine e l’operatore mi ha assicurato l’invio di agenti che avrebbero sciolto l’assembramento. Purtroppo non si è visto nessuno.

La situazione a San Pellegrino è davvero insostenibile e ormai sono anche stanca di ripetere l’ovvio, e cioè che non è questo il modo di trattare viterbesi e turisti (nelle vicinanze ci sono vari bed and breakfast e case vacanza).

Sarebbe sufficiente una maggiore presenza delle forze dell’ordine durante i weekend per scoraggiare questi scalmanati, pericolosi e incivili perditempo.

Domenica Nieddu

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











21 settembre, 2020