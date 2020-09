Il giornale di mezzanotte - Capranica - E' successo ieri in viale Nardini - Sul posto i carabinieri e due ambulanze del 118

Condividi la notizia:











Capranica – Scontro fra auto, l’incidente finisce a schiaffi e spintoni.

Ieri, intorno a mezzogiorno, due macchine si sono scontrate in viale Nardini a Capranica.

Nell’impatto sono rimaste ferite diverse persone ma sembra abbiano riportato solo lesioni lievi.

Subito dopo lo scontro, però, le persone coinvolte nell’incidente avrebbero alzato un po’ troppo la voce e la situazione è degenerata finendo a schiaffi e spintoni.

I carabinieri sono intervenuti per placare gli animi e per occuparsi di tutti i rilievi del caso. Sul posto anche due ambulanze per portare i feriti al pronto soccorso.

Condividi la notizia:











7 settembre, 2020