Scontro sul centro storico in commissione

Il giornale di mezzanotte - Comune - In prima e seconda convocate per la nuova Imu, accesa discussione tra Barbieri e la consigliera Chiatti (Viterbo 2020) - L'assessore ha battibeccato pure con Insogna di Fondazione, suo stesso gruppo

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Il centro storico soffre ma le discussioni sul centro storico godono di ottima salute.

Le occasioni per scontrarsi in comune non mancano e l’ultima in ordine di tempo è arrivata ieri, in prima e seconda commissione, riunite per dare il via libera al regolamento della nuova Imu.

Tassa cambiata dallo stato e a cascata le amministrazioni si devono adeguare alla nuova imposta. A cominciare dal regolamento.

Compresa la riduzione del 50% su base imponibile, prevista per edifici inagibili. Una scelta che secondo Letizia Chiatti (Viterbo 2020) può avere controindicazioni pesanti per il centro storico.

Chi è proprietario d’immobili potrebbe avere interesse a mantenerlo fatiscente, piuttosto che recuperarlo. Così risparmia soldi. Quindi ha chiesto d’escludere la parte dentro le mura dalla facilitazione.

Ricevendo il no secco dell’assessore ai Tributi Paolo Barbieri che l’ha bollata come anticostituzionale. Perché non si può andare contro le leggi dello stato. Le contrapposte ragioni hanno scatenato un acceso dibattito. Ma secondo Chiatti, con la nuova Imu le amministrazioni locali hanno un maggior potere decisionale nell’applicazione di un tributo che essenzialmente va allo stato.

Quindi, alcune scelte si possono prendere. La discussione è rinviata al consiglio comunale. Dove, probabilmente ci sarà occasione di assistere a qualche altra punzecchiatura tra l’assessore Barbieri e il consigliere comunale Sergio Insogna.

Stesso gruppo, Fondazione, ma non sembra.

Il regolamento è passato a maggioranza, Barbieri avrebbe voluto votarlo tutto insieme. Frenato da Insogna: “Non ti inventare storie – è subito intervenuto Insogna – va votato articolo per articolo”.

Barbieri ha detto sì, ma dal tono sembrava un no. Però si è dovuto adeguare.

In maggioranza, sempre tutto bene…

Condividi la notizia:











10 settembre, 2020