Viterbo - Una persona ferita - Sul posto polizia locale e 118 - Disagi al traffico

Condividi la notizia:











Viterbo – Scontro sulla Cassia Nord in tarda mattina.

Due macchine, per cause tutt’ora in corso di accertamento, si sono scontrate nei pressi del kartodromo.

L’incidente ha provocato almeno un ferito che รจ stato trasportato al pronto soccorso dai sanitari del 118 ma non si conoscono ancora le sue condizioni.

Sul posto la polizia locale di Viterbo per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

Il traffico ha subito rallentamenti.

Condividi la notizia:











7 settembre, 2020