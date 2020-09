Scontro tra due auto sul Semianello, traffico in tilt

Chi transita in direzione via Garbini viene fatto uscire sulla Teverina - FOTO

Viterbo – Scontro tra due auto sulla circonvallazione Giorgio Almirante, traffico in tilt.

Intorno alle 15,30 due auto si sono scontrate sul Semianello poco dopo dell’uscita per la Teverina, nella carreggiata in direzione via Garbini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale che al momento stanno facendo uscire chi transita sulla circonvallazione Giorgio Almirante in quel punto alla bretella che porta sulla Teverina.

Il traffico è dunque bloccato e rallentato sia sul Semianello, sia sulla Teverina proprio a causa delle auto che vengono fatte passare di lì.

23 settembre, 2020