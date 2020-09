Viterbo - Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale

Viterbo – Scontro a viale Trento, ferito centauro.

Incidente nel pomeriggio a pochi passi dalla scuola, in viale Trento.

Per cause ancora in corso di accertamento alcuni veicoli e una moto si sono scontrati.

Rimasto ferito il centauro, ma non si conoscono ancora le condizioni.

Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

26 settembre, 2020