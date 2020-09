Soriano nel Cimino - La dirigente dell'istituto comprensivo "Monaci", Emilia Conti: "Abbiamo pianificato la dislocazione delle aule e la disposizione dei banchi"

Condividi la notizia:











Soriano nel Cimino – “Scuola al via senza didattica a distanza, doppi turni e classi sdoppiate”. Ultimi giorni di vacanza prima del, rientro a scuola, l’istituto comprensivo “Ernesto Monaci” di Soriano nel Cimino si sta organizzando.

“L’esigenza fondamentale di quest’ultimo periodo e rappresentata dalla riapertura in sicurezza di tutte le scuole del nostro istituto”, si legge in un’informativa a alunni, famiglie e docenti della dirigente Emilia Conti, la quale conclude “il diritto all’apprendimento di tutti i ragazzi va garantito di pari passo al diritto di tutti alla sicurezza. Il nostro compito è quello di dare ai nostri allievi le stesse possibilità di imparare e crescere come persone in grado di affrontare con sicurezza il proprio futuro”.

“Riapriremo a settembre? Questa è la domanda ricorrente, spesso accompagnata da una buona dose di preoccupazione, che in questi giorni il personale scolastico si sente rivolgere dalle famiglie”, sottolinea Emilia Conti.

“Nelle ultime settimane – spiega – abbiamo lavorato in collaborazione con gli enti locali per predisporre gli ambienti della nostra scuola, abbiamo comprato nuovi arredi e muove attrezzature per la didattica, prodotti per l’igiene e per le pulizie, abbiamo pianificato la dislocazione delle aule e la disposizione dei banchi. Stiamo lavorando per assicurare il rientro a scuola in sicurezza dei nostri allievi, ben consapevoli che il rischio zero di contagio da Coronavirus non esiste, ma a scuola si può cercare di ridurlo o minimizzarlo, mitigarlo cone dicono i docunenti tecnici”.

La dirigente sottolinea come la scuola riprenderà in presenza per tutti gli alunni dell’istituto comprensivo “Ernesto Monaci”, nel rispetto della scelta del tempo scuola effettuata dalle famiglie, il giorno 14 settembre 2020, come da indicazioni del ministero dell’istruzione: “Senza didattica a distanza se non in caso di necessità, senza doppi turni, senza classi sdoppiate con la metà dei bambini lasciati a casa, senza riduzioni dell’offerta formativa. Bisognerà rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro, indossare la mascherina, tranne quando si starà al proprio posto durante le lezioni e rispettare alcune semplici precauzioni igieniche”.

“Ogni allievo – prosegue la dirigente Conti – dovrà portare con sé una mascherina chirurgica e, se la famiglia lo ritiene necessario, un flaconcino di gel igienizzante per uso personale, anche se il sapone non mancherà mai nei nostri servizi igienici e non mancherà il gel igienizzante negli spazi comuni e nelle aule. Sicuramente avremo bisogno di una grande collaborazione da parte delle famiglie e senso di responsabilità da parte dei nostri studenti. Tutti gli sforzi per ridurre il rischio di contagio a scuola, infatti, potrebbero essere vanificati se non si rispettano le norme di comportamento minime in tutti i momenti della giornata, dagli spostamenti sui mezzi pubblici ai momenti trascorsi in compagnia di amici e conoscenti nei luoghi di ritrovo”.

“Negli edifici della scuola – avverte – sui muri, sulle porte, per terra, la segnaletica ben visibile orienterà i nostri ragazzi. Le operazioni giomaliere di ingresso e uscita dovranno avvenire nel pieno rispetto delle regole che corrispondono al distanziamento e all’uso della mascherina”.

Con successiva comunicazione verranno comunicate le indicazioni da seguire e l’esalta dislocazione di entrate e uscite corrispondenti alle classi dei rispettivi plessi: “Alcune decisioni le potremo prendere solo pochi giomi prima dell’inizio delle lezioni, pertanto vị chiederemo un po’ di pazienza, ma stiamo predisponendo tutti gli scenari, compresa la possibilitá di poter contare su un numero di collaboratori scolastici in più che sarà assegnato alla nostra scuola come contingente straordinario per l’emergenza“.

“Saranno portati alla conoscenza delle famiglie e di tutto il personale, i protocolli di sicurezza, l’orario di ingresso ed uscita dei vari ordini scolastici, l’organizzazlone dell’accoglienza alla scuola dell’infanzia, l’organizzazione della mensa per la scuola dell’infanzia e per le classi a tempo pieno della scuola primaria, l’aggiornamento del regolamento di istituto, l’integrazione del patto educativo dl corresponsabilità, le regole di gestione di im alunno che dovesse manifestare sintomti compatibili con il virus Sars Cov-2, il piano scolastico per la didattica digitale integrata, le modalità di comunicazione scuola-famiglia e di ingresso deglh estemi a seuola, la gestione della prima settimana scolastica e ogni altra indicazioni che sarà utile alla ripresa della frequenza in sicurezza”, conclude la dirigente, preannunciando una specifica informativa prima dell’avvio delle lezioni.

Condividi la notizia:











3 settembre, 2020