Covid-19 - Alcune regioni e comuni hanno anticipato la riapertura rispetto alla data ufficiale del 14 settembre

Condividi la notizia:











Vo’ Euganeo – Scuola, gli studenti tornano in classe a Vo’ Euganeo e Bolzano.

Riaprono alcune scuole in Italia. Al via così il primo test dopo il lockdown a causa della pandemia di Covid-19.

Ufficialmente la campanella suonerà in Italia il 14 settembre. Alcune regioni e comuni partono però in anticipo o in ritardo.

Rispetto alla data di metà settembre, hanno infatti fatto una scelta autonoma la Provincia di Bolzano, dove i ragazzi torneranno in classe oggi, 7 settembre, il Friuli dove si rientrerà il 16 settembre, la Sardegna (22 settembre), la Puglia e la Calabria (24 settembre).

Ci sono poi Basilicata e Abruzzo che hanno deciso di aprire le aule il 24 settembre. A queste potrebbe unirsi la Campania. Il governatore Vincenzo De Luca ha detto che “alle attuali condizioni, lunedì” (ovvero domani) “formalizziamo il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico”.

Questa mattina quindi alcuni studenti sono tornati a incontrarsi tra i banchi di scuola. Sono così finite le vacanze per i ragazzi dell’Alto Adige, che torneranno in classe oggi e anche per quelli di Vo’ Euganeo, uno dei primi focolai di Covid in Italia.

Rientro anticipato oggi anche a Mortara, nel pavese, dove c’è una scuola che ha deciso di anticipare i tempi rispetto alla data ufficiale del 14.

Condividi la notizia:











7 settembre, 2020