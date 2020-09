Lecce - L'idea del liceo Vallone di Galatina - La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Oltre che utile, l’effetto è anche simpatico"

Lecce – Scuola, organizzato il distanziamento sociale con sagome di Falcone, Borsellino e tanti altri.

Il distanziamento sociale è uno degli accorgimenti da mettere in atto per prevenire la diffusione del Coronavirus. Una norma da applicare anche a scuola. E la misura per i ragazzi non è certo facile da rispettare. Come renderla meno “antipatica”? Un’idea originale è stata messa in campo dal liceo Vallone di Galatina, in provincia di Lecce.

Per garantire il distanziamento in aula magna sono stati utilizzati come distanziatori delle sagome raffiguranti donne e uomini della cultura italiana e mondiale.

A raccontarlo è la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina su Facebook.

“Guardate che idea originale hanno avuto al liceo Vallone di Galatina, in provincia di Lecce – si legge nel post della ministra -. Per garantire il distanziamento in aula magna hanno realizzato e usato come distanziatori sagome raffiguranti grandi donne e uomini della cultura italiana e mondiale”.

A corredo del post della ministra anche una foto. Ed ecco così che tra i banchi appaiono sagome di persone come Rita Levi Montalcini, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giacomo Leopardi, Nilde Iotti.

“Oltre che utile – continua la ministra – come vedete, l’effetto è anche simpatico. Un’idea che strappa un sorriso in un momento di lavoro pressante…Faccio i miei complimenti e auguro buon lavoro a questa e alle altre scuole che stanno terminando i preparativi per la riapertura di giovedì prossimo”.

21 settembre, 2020