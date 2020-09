Scuola, partono i recuperi ed è il primo test dopo il lockdown

Roma - In attesa del vero banco di prova con l'apertura del 14 settembre

Condividi la notizia:











Roma – Scuola, partono i recuperi. Si tratta del primo test dopo il lockdown, con i corsi.

Un iniziale banco di prova, anche se quello vero e proprio è programmato per il 14 settembre, con la prima campanella che suonerà per l’avvio dell’anno scolastico. Non dovunque in Italia. Alcune regioni sono orientate a far slittare più in avanti l’avvio delle elezioni.

Sardegna, Friuli, Puglia, Abruzzo e Calabria hanno stabilito il 24 settembre, mentre Basilicata e Campania orientate al rinvio.

Condividi la notizia:











1 settembre, 2020