“A scuola si entra alle 8,30 ma i treni partono alle 4,20 e alle 9,11…”

Trasporti - I genitori degli studenti che frequentano istituti fuori Viterbo protestano per il nuovo orario della ferrovia Roma Nord

Viterbo – “A scuola la campanella suona alle 8,30 ma i treni sono solo alle 4,20 e alle 9,11”. È la protesta dei genitori di alcuni ragazzi che frequentano scuole fuori dal capoluogo.

Il treno Atac che viaggia sulla ferrovia Roma Nord da Viterbo in direzione Civita Castellana – Capitale, dal 14 settembre parte da viale Trieste alle 4,20 e alle 9,11. Il primo veramente troppo presto per uno studente, il secondo veramente troppo tardi.

Il disagio ce l’hanno, ad esempio, i ragazzi del liceo artistico di Vignanello. “Una problematica – spiega a Tusciaweb Alfiero, padre di uno studente del Midossi – che coinvolge mio figlio e un’altra quarantina di compagni, non pochi insomma, che partono da Viterbo, Bagnaia, Vitorchiano e Soriano nel Cimino. Questo, così com’è, non è un servizio adeguato per chi frequenta le scuole. Serve almeno un treno che parta dal capoluogo prima delle 8… ma non alle 4 come adesso”.

E pensare che per tutta l’estate fino al 13 settembre, giorno prima del rientro in classe, da viale Trieste c’erano due treni: uno alle 5,45 e un altro alle 7,20. “Quest’ultimo – prosegue Alfiero – arrivava a Vignanello alle 8 ed era perfetto per l’ingresso a scuola dei ragazzi”.

L’orario attuale scontenta anche i lavoratori pendolari che devono raggiungere Civita Castellana o Roma o chi deve andare all’ospedale Andosilla.

Le difficoltà per gli studenti ci sono pure all’uscita da scuola. “Quando mio figlio – continua Alfiero – inizierà a fare l’orario completo e starà in classe fino alle 14\14,30, dovrà aspettare le 17 per il primo treno verso Viterbo. È assurdo”.

Le rimostranze corrono anche sui social. “Per gli studenti che devono partire da Viterbo – scrive Fulvio – l’offerta commerciale prevede un unico treno alle 8,18 che ferma a Bagnaia alle 9,26. Da lunedì, primo giorno di scuola, avete tolto l’unico treno (quello delle 6, ndr). Bella offerta”.

L’Atac, gestore della Roma Nord, risponde: “La circolazione ferroviaria, specie in una linea a binario unico come la Roma-Viterbo, segue regole di sicurezza rigidissime che limita il numero di treni circolanti contemporaneamente. Nella redazione del nuovo orario sono stati attivati treni sulla direttrice con maggiore frequentazione (circa mille viaggiatori nell’ora di punta). In direzione Catalano, nella fascia mattina sono presenti anche i servizi dei bus Cotral”.

Ed è proprio un pullman Cotral quello che il figlio di Alfiero ora prende per raggiungere il liceo. “Parte alle 8 dal Riello – spiega Alfiero – e arriva a Vignanello alle 8,40, quindi sempre un po’ in ritardo. Ma passa per Canepina e Vallerano, lasciando a piedi tutti quei ragazzi che vivono a Bagnaia, Vitorchiano e Soriano nel Cimino”.

In direzione Viterbo, nella prima fascia mattutina, circolano tre treni Atac il cui arrivo nel capoluogo è previsto alle 7,15, alle 8,10 e alle 9. Il problema, insomma, è tutto in direzione opposta.

21 settembre, 2020