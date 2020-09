Cronaca - Iniziativa per protestare su "ritardi e incertezze sull'avvio dell'anno scolastico"

Roma – Scuola, i sindacati in piazza il 26 settembre a Roma.

È stata organizzata per sabato 26 settembre una manifestazione a Roma da parte del Comitato “Prorità alla scuola”.

Parteciperanno all’iniziativa anche i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams per protestare su “ritardi e incertezze sull’avvio dell’anno scolastico”.

“Ritardi e incertezze – scrivono i sindacati in una nota congiunta – rischiano di comprometterne la riapertura in presenza e in sicurezza, obiettivo principale dell’azione sindacale condotta nella prolungata fase di emergenza. Ma il Paese non può permettersi di ripartire con un’offerta formativa al ribasso, a causa dei ritardi e dell’insufficienza delle risorse. Serve un’inversione di rotta nelle politiche pubbliche, da orientare con decisione a sostegno dello sviluppo attraverso scelte mirate di forte investimento nei settori strategici, a partire dall’istruzione e formazione, fattori indispensabili per il rafforzamento del tessuto democratico e la ripresa del Paese”.

Francesco Sinopoli (Cgil), Maddalena Gissi (Cisl), Pino Turi (Uil), Elvira Serafini (Snals) e Rino di Meglio (Gilda) sottolineano l’importanza della scuola.

“La piazza del 26 settembre – conclude la nota – ci vedrà insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, con gli studenti, le famiglie, i cittadini, per affermare e difendere la nostra idea di scuola, organo costituzionale e pilastro della democrazia, sulla cui valorizzazione si giocano la credibilità e il futuro dell’intero Paese”.

3 settembre, 2020