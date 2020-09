“Scuola: subito commissione congiunta Trasporti e Sanità su misure anti Covid”

Regione - A chiederlo la consigliera M5s Roberta Lombardi

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – A margine della seduta odierna della IX Commissione Istruzione e Lavoro, la capogruppo del M5S Lazio, Roberta Lombardi, ha richiesto all’assessore Di Berardino la convocazione di una seduta congiunta con la Commissione trasporti e sanità, al fine di valutare in modo puntuale l’efficacia delle misure poste in essere in vista dell’imminente riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre.

“Dalle audizioni in Commissione Istruzione di questa settimana – afferma Lombardi – è emerso come i soggetti appartenenti alla comunità scolastica siano preoccupati per una riapertura, che per quanto fondamentale per la ripresa della normalità post covid, presenta alcune criticità che non possiamo sottovalutare, come quella della capienza dei mezzi del tpl e nello specifico il loro utilizzo per le necessità di spostamento degli studenti”.

“Sfortunatamente- continua la consigliera-la virulenza del Coronavirus non guarda in faccia a nessuno, e non sarà un accordo sulla distanza minima da osservare sui mezzi di trasporto, concordata in conferenza Stato-Regioni a ridurne la virulenza: per questo, invito l’assessore ad accertarsi che per la data prefissata per la riapertura delle scuole saremo nella condizione di garantire le condizioni di sicurezza e salvaguardia della salute, anche alla luce del quadro più chiaro della situazione che potremo avere già settimana prossima”.

Roberta Lombardi consigliera regionale M5s

5 settembre, 2020