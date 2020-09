Viterbo - Le indicazioni del comune

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Scuolabus, i comportamenti da tenere a bordo e nella fasi di discesa/salita.

Attivo da oggi 24 settembre il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021. Lo comunica l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci, che oltre a ricordare l’avvio dell’importante servizio, richiama l’attenzione su alcune piccole regole che gli studenti dovranno rispettare, sia a bordo dello scuolabus, sia nelle fasi di salita e discesa dal mezzo. “Si tratta di un semplice vademecum che interessa principalmente gli studenti, e in parte anche i genitori. Gli stessi dovranno attenersi a quanto previsto in modo da garantire la loro incolumità e quella del personale incaricato a svolgere il servizio”.

È obbligatorio per gli alunni trasportati indossare la mascherina, facendo attenzione a proteggere naso e bocca.

All’entrata dello scuolabus gli alunni dovranno igienizzare le mani, utilizzando l’apposito dispenser.

Quando lo scuolabus arriva alla fermata, il genitore deve stare a 1 metro dalla porta dello scuolabus.

Sarà cura dei genitori istruire correttamente i bambini al rispetto delle regole impartite dal personale in servizio e all’utilizzo corretto dei Dpi, in modo tale da garantire la sicurezza degli utenti stessi e del personale in servizio.

Alle fermate, genitori e accompagnatori degli utenti dovranno astenersi dall’avvicinare il personale in servizio. Qualsiasi tipo di comunicazione può essere fatta in un secondo momento tramite contatto telefonico e a mezzo mail.

Non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (laddove esistente).

Il decalogo, in linea con quanto previsto dai Dpcm negli articoli riguardanti il trasporto passeggeri, e con le circolari chiarificatrici emanate dal ministero dei Trasporti e dal Ministero della Sanità, è consultabile sul sito www.francigena.vt.it.

Comune di Viterbo

25 settembre, 2020