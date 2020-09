Il giornale di mezzanotte - Corchiano - Prima campanella il 14 settembre, elettori alle urne il 20 e 21 settembre

Corchiano – “Scuole sanificate per il referendum e monoporzioni alla mensa dell’asilo”. Sono alcune delle decisioni prese dalla pubblica amministrazione di Corchiano in vista della riapertura delle scuole in sicurezza il 14 settembre e dell’appuntamento con il voto del 20 e 21 settembre.

Un impegno quest’ultimo a brevissimo termine rispetto al giorno di riapertura delle scuole. “In vista del referendum gli spazi scolastici saranno ulteriormente sanificati prima e dopo le operazioni di voto”, fa già sapere il comune, restando in tema di emergenza Covid.

“Dopo l’ultima riunione di venerdì 4 settembre tra amministrazione, preside, insegnanti, personale scolastico, genitori della scuola dell’infanzia e rappresentanti di classe delle elementari e delle medie, Corchiano è ormai pronto a riaprire le sue scuole il 14 settembre”, si legge in un post sulla pagina Facebook del comune.

“Anche il servizio mensa ripartirà come negli anni passati per i bambini delle materne, ma sarà debitamente riformulato con la previsione della somministrazione per monoporzioni”, si legge.

“Nulla sarà semplice, ma nello stesso tempo nulla sarà lasciato al caso, per garantire la ripresa delle lezioni in sicurezza – viene spiegato – sono stati riorganizzati gli spazi interni delle nostre scuole, adattate le classi in base al numero dei ragazzi, organizzato le entrate e le uscite con orari differenziati per le singole classi, sviluppati tutti i protocolli sicurezza per il distanziamento, l’igiene, il ricambio di aria e la continua sanificazione dei servizi”,

8 settembre, 2020