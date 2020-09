Napoli - Il presidente della regione Vincenzo De Luca in una diretta Facebook

Napoli – “Se la curva del contagio si aggrava, noi chiuderemo tutto”. A parlare è il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il suo intervento in una diretta Facebook.

“Se vogliamo convivere con il Covid tenendo aperte le attività economiche, dobbiamo rispettare rigorosamente le regole e sottoporci a qualche piccolo sacrificio – ha detto il governatore della Campania -. La mascherina va indossata sempre quando si è fuori, e sulla bocca. Se non sarà così, e tra 3 o 4 giorni verificheremo con i nostri epidemiologi che la curva del contagio, anziché stabilizzarsi o scendere si aggrava, noi chiuderemo tutto“.

E ancora. “Se l’alternativa – ha aggiunto De Luca – è passeggiare in allegria o avere i morti per strada, io credo che non ci siano dubbi sulla scelta da fare”.

25 settembre, 2020