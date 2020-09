Secondo test per la Viterbese, con la Casertana Maurizi lancia Rossi e Tounkara

Sport - Calcio - Serie C - Prove di campionato per squadra gialloblù che per la prima volta schiera i due attaccanti insieme - Il fischio d'inizio, al Mancini park hotel di Roma, è per le 16

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Scocca l’ora di Rossi e Tounkara.

La prima occasione di giocare insieme per i due attaccanti insieme arriva oggi, nel corso del test che la Viterbese giocherà contro la Casertana.

Per le squadre l’appuntamento è fissato alle 17 al Mancini park hotel di Roma, che nel 2018 ospitò l’amichevole tra i gialloblù e il Frosinone conclusa 4-1 a favore dei ciociari.

Questa volta il rettangolo verde di Roma sud vedrà affrontarsi due squadre di pari livello che faranno parte del girone C anche nella prossima stagione (l’ufficialità è arrivata ieri pomeriggio), accomunate dal cambio in panchina arrivato in estate.

Nella Tuscia è arrivato Agenore Maurizi mentre in Campania Federico Guidi. I due tecnici, attesi dal debutto in campionato di domenica 27 aprile, effettueranno oggi una parte di prove generali per non farsi trovare impreparati il giorno dell’esordio.

Con ogni probabilità l’allenatore della Viterbese getterà nella mischia la formazione migliore, provata anche ieri nel corso dell’allenamento al Vincenzo Rossi del Pilastro: Daga in porta, il trio formato da Mbende, Markic e Baschirotto in difesa, Simonelli, Bensaja, Sibilia, Bezziccheri e Bianchi a centrocampo più la coppia d’attacco composta da Rossi e Tounkara. Un undici che rispetta a pieno anche la regola del minutaggio relativo agli under, dal momento che ben cinque calciatori sono nati dopo il primo gennaio del ’98. Sempre assenti Cerroni (operato al ginocchio), De Santis, Antezza, De Falco e Palermo.

16 settembre, 2020