Selva dei sentieri, selva dei pensieri: buona la prima!

Farnese – A segno la prima delle due passeggiate-racconto per celebrare il 25esima anniversario della riserva naturale regionale

Farnese – Riceviamo e pubblichiamo – Massiccio successo di pubblico e di gradimento per la passeggiata-racconto voluta dal comune di Farnese e realizzata in collaborazione con l’associazione delle Comunità narranti.

La platea dei “passionisti” questa mattina ha risposto, in maniera potente e calorosa come al solito, all’invito diramato nelle settimane scorse via social e tramite il consueto passaparola. Tra il pubblico anche l’ex sindaco ed ex presidente della provincia Giulio Marini, ora consigliere comunale di Viterbo.

Tutto ha avuto inizio in piazza Umberto I, dove il sindaco della cittadina maremmana, Giovanni Ciucci, ha porto i saluti della locale amministrazione. Al suo fianco Antonello Ricci, Giovanni Antonio Baragliu, già direttore tecnico della riserva e genius loci d’eccezione, e Fabrizio Marchionni responsabile della riserva naturale.

Duecento persone, nel più scrupoloso rispetto delle norme anti-covid, hanno seguito Ricci e Baragliu lungo il percorso che da località Rappozzo conduce al geosito di Rosa Crepante. Quattro, complessivamente, le soste nel corso dei quali si sono alternate letture a cura di Antonello Ricci e pillole scientifico-naturalistiche e storiche affidate ad uno sfavillante Baragliu.

All’interno di una cornice paesaggistica di straordinario impatto, tra murce, piazze di carbonai, e roggi sono risuonate le parole di Dante, Boccaccio, Ariosto e altri autori che hanno plasmato l’immaginario della selva, con tutte le sue risonanze simboliche.

La passeggiata è stata anche l’occasione per ripercorrere le tappe di una esperienza, quella delle passeggiate-racconto, che proprio venti anni fa muoveva i suoi primi passi nella Selva del Lamone.

Ad attendere il rientro della comitiva un delizioso aperitivo “rustico” a base di prodotti della tenuta “Il radichino” dei fratelli Pira, offerto dal Comune di Farnese e organizzato in maniera impeccabile.

Domenica 27 settembre si replica. Questa volta un itinerario urbano e periurbano per una passeggiata-racconto che avrà come protagonisti Pinocchio e il brigante Tiburzi. Guest star dell’evento la narratrice di comunità Maria Morena Lepri, diplomata del master istituito presso l’Università degli Studi della Tuscia (Dibaf).

Marco D’Aureli

Simona Soprano

13 settembre, 2020