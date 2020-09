Sensazionale scoperta in Egitto, ritrovati 27 sarcofagi perfettamente intatti

Saqqara - Proseguono gli scavi degli archeologi

Saqqara – Sono stati sepolti più di 2.500 anni fa e da allora non hanno mai più visto la luce.

Sensazionale scoperta in Egitto, dove 27 sarcofagi sono stati ritrovati dagli archeologi in un’antica necropoli egizia. La tomba, come riporta la Bbc, è stata ritrovata all’interno di un pozzo in un sito sacro a Saqqara, un luogo di sepoltura attivo per più di 3.000 anni e patrimonio mondiale dell’Unesco.

“Studi iniziali hanno indicato che i sarcofagi sono perfettamente sigillati e non sono mai stati aperti dal momento della loro sepoltura” ha spiegato il ministro del turismo.

Le immagini pubblicate mostrano manufatti in legno intatti e decorati con pittura dai colori sgargianti e altri piccoli artefatti. Proseguono gli scavi.

21 settembre, 2020