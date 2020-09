“Senzatetto, in città il disagio aumenta, amministrazione inadeguata”

Comune - Chiara Frontini (Viterbo 2020) replica all'assessora Sberna (Servizi sociali)

Viterbo – (g.f.) – “Senzatetto, in città il disagio aumenta ma dello sforzo di cui parla l’amministrazione comunale non si vede traccia”. Una vera e propria emergenza, per Chiara Frontini (Viterbo 2020). Le segnalazioni si moltiplicano, ma sull’effettiva capacità, da parte di palazzo dei Priori di fare fronte al problema la consigliera ha più di un dubbio.

A cominciare dall’avviso andato deserto per il ricovero destinato a senza fissa dimora. L’assessora ai Servizi sociali Antonella Sberna ha risposto a Frontini, ma l’esponente d’opposizione è tutt’altro che rassicurata.

“Allo stato dei fatti – spiega Frontini – non si vede traccia di questo sforzo profuso da parte dell’amministrazione, perché l’incidenza del disagio aumenta di giorno in giorno. Presumibilmente, stante la congiuntura economica che ci apprestiamo a vivere, non potrà che essere sempre più urgente. Parliamo degli ultimi tra gli ultimi, non c’è un minuto da perdere”.

L’avviso pubblico andato deserto, ha spiegato Sberna, riguarda 5 posti letto per chi non ha un tetto. “Non sono cinque – precisa Frontini – ma nove. Cinque di housing first e 4 di housing led e richiede un impegno di garantire il servizio per almeno 9 anni. Ci spieghi a cosa si riferisce quando Sberna indica 9 mesi”.

Nessuno ha risposto all’avviso che riguarda la gestione del servizio. Valore ventimila euro. Frontini vuole sapere se siano state interessate le associazioni, sono poche quelle che si occupano di senza dimora e siccome nessuno ha risposto alla procedura: “Sono state valutate le motivazioni?”.

Adesso l’amministrazione procederà diversamente, visto l’esito, ma la capogruppo Viterbo 2020 spera che una strada fra le possibili non sia percorsa: “Affidare il servizio a un operatore economico che opera solo a scopo di lucro”.

Frontini chiede anche di conoscere come sono individuati i senza dimora destinatari del progetto. “La scadenza dell’avviso, da fonte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è al 30 giugno 2021, per una proroga di sei mesi. Non l’autunno 2021, come indicato da Sberna”.

Una imprecisione, non la sola. “Anche su questo tema, purtroppo, non possiamo che rilevare le notevoli inesattezze fornite – chiosa Frontini – e soprattutto, la mancanza di conoscenza del progetto approvato e finanziato.

L’inadeguatezza e impreparazione andrà a danneggiare ancora una volta gli ultimi tra gli ultimi come diceva Madre Teresa”.

28 settembre, 2020